Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı
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Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

KAYSERİ'de, girdiği binadaki iki daireden ziynet eşyası ve bebek kıyafeti çalan Döne A. (34), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Kayseri'de evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı
07.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:48

KAYSERİ'de, girdiği binadaki iki daireden ziynet eşyası ve bebek kıyafeti çalan Döne A. (34), polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, 31 Temmuz'da Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için bir binaya giren Döne A., 2 daireden 2 bin TL değerinde ziynet eşyası, bozuk para ve bebek kıyafetleri çaldı. Döne A'nın bir daireye girişi ise, evin içinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Durumu fark eden ev sahipleri, polise ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Döne A., evinde yakalandı. Gözaltına alınan Döne A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliye sevk edildi.

İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDIÖte yandan geçen 26 Temmuz'da Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise, iş yeri kapısını kırarak giren hırsız 82 ekran televizyon çaldı. Sabah iş yerine gelen çalışanların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Umut G'nin (20) yaptığını belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler hırsızlık zanlısını kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 2018 yılında da 5 gün arayla 2 kez girdiği iş yerinden toplam 250 kilogram alüminyum ile 70 kilogram bronz malzemesi çaldığını belirledi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.   

Kaynak: DHA

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