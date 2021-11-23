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Kayseri'de evlat dehşeti

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Kayseri'de evlat dehşeti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, tartıştığı annesini tabancayla öldüren şahıs, babasını da karnından bıçaklayarak intihara teşebbüs etti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, tartıştığı annesini tabancayla öldüren şahıs, babasını da karnından bıçaklayarak intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Kadir D., tartıştığı annesi Aysel D.'ye tabancayla ateş etti. Daha sonra evde bulunan babası Duran D.'yi de karnından bıçaklayan Kadir D., tabancayla kendisine ateş etti. Gelen sesler üzerine yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aysel D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Duran D. ve Kadir D., ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın geldiği binada geniş güvenlik önlemi alırken, olayı duyan ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Anne Aysel D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut - Ali Göç/ İHA)

Kayseri'de evlat dehşeti

Kayseri'de evlat dehşeti

Kayseri'de evlat dehşeti

Kayseri'de evlat dehşeti

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