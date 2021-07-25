Evinin bahçesinde uyuyan çocuk otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu
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Evinin bahçesinde uyuyan çocuk otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bahçede kanepede yatan yabancı uyruklu çocuk, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bahçede kanepede yatan yabancı uyruklu çocuk, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, M.C.T. (22) yönetimindeki 06 AC 2776 otomobil, Hulusi Akar Bulvarı'nda kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan tek katlı evin bahçesine girdi.

Bu esnada bahçede kanepede uyuyan Suriye uyruklu H.A'yı (14) "kıl payı" geçen otomobil, çarptığı ağacın dallarını kırdı. Sürücünün bahçeye savrulduğu kazada, araç devrildikten sonra tekrar yola çıkarak refüjde durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.T.C, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanığı Sadettin Aktan, AA muhabirine, kaza sırasında tavuklara yem verdiğini belirterek, "Bir baktım gürültü geldi, toz duman. Ben dedim ev çöktü. Geldim baktım araba yolda, adam yukarıda bahçede. 'Ne oldu' dedim, 'bilmiyorum' dedi. İzi belli, ağacı da devirmiş. Allah kurtarmış." diye konuştu.

Aktan, bahçede yatan H.A'nın da kazadan şans eseri yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Evinin bahçesinde uyuyan çocuk otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu
Evinin bahçesinde uyuyan çocuk otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu
Evinin bahçesinde uyuyan çocuk otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu
Evinin bahçesinde uyuyan çocuk otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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