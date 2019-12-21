Kayseri'de evinde uyuşturucu imal ettiği iddiasıyla Iraklı şüpheli yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen operasyonda Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de uyuşturucu imal edilen eve düzenlenen operasyonda Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu imal edildiğini belirledi.
Irak uyruklu Celal Kamil İbrahim'in evine düzenlenen operasyonda şüphelinin imal ettiği öne sürülen 100 gram sentetik uyuşturucu ve imalatta kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.