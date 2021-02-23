Kayseri'de evinde Kovid-19 tedavisi gören kadın ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de evinde Kovid-19 tedavisi gören kadın ölü bulundu

23.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:58
Kayseri'de evinde Kovid-19 tedavisi gören kadın ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, evinde Kovid-19 tedavisi gören 76 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, evinde Kovid-19 tedavisi gören 76 yaşındaki kadın ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bir apartmanda ailesiyle yaşayan N.Ö'nün odasında hareketsiz yattığını gören çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

N.Ö'nün evinde, kocasının da hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Berat Albayrak
Magazin Toygun Ateş Kim Kardashian Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de evinde Kovid-19 tedavisi gören kadın ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 09:59:36. #1.16#
title