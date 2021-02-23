Kayseri'de evinde Kovid-19 tedavisi gören kadın ölü bulundu
23.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:58
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, evinde Kovid-19 tedavisi gören 76 yaşındaki kadın ölü bulundu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, evinde Kovid-19 tedavisi gören 76 yaşındaki kadın ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bir apartmanda ailesiyle yaşayan N.Ö'nün odasında hareketsiz yattığını gören çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
N.Ö'nün evinde, kocasının da hastanede Kovid-19 tedavisi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün