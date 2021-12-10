Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı - Haberler
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Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil bir evin hasarlı duvarını delerek içeri giren hırsız veya hırsızlar, evde bulunan 5 bin TL ile 10 bin TL değerindeki 5 adet küçük altın ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil bir evin hasarlı duvarını delerek içeri giren hırsız veya hırsızlar, evde bulunan 5 bin TL ile 10 bin TL değerindeki 5 adet küçük altın ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde Ramiz Kaya (90) ve Cevahir Kaya'nın (70) yaşadığı müstakil evin bitişiğindeki ev yıkıldı. Hasar gören evin duvarını delen hırsız veya hırsızlar içeri girdi. Evde bulunan 5 bin TL ile 10 bin TL değerindeki 5 adet küçük altın ve çeşitli ziynet eşyalarını çalan şahıslar, aynı delikten kaçarak uzaklaştı. Olaydan bir gün sonra eve gelen Ramiz Kaya, evin içerisine açılan deliği görünce neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri de inceleme yaptı.

Yaşadıkları olayı anlatan yaşlı çift, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdıklarını dile getirdi. - KAYSERİ

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

Kayseri'de evin duvarını delen hırsızlar 15 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı

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