Kayseri'de, evde sahte içki üreten 1 kişiye gözaltı (2)

400 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi denetimleri sıklaştırdı. Talas ilçesinde sahte içkileri piyasa sürmeye hazırlanan 1 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 400 şişe sahte içki ve 150 adet alkol şişelerine yapıştırılmaya hazır bandrol ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Yakalanan şüphelinin yılbaşı akşamı sahte içkileri piyasa sürmeye hazırlandığı ifade edildi.