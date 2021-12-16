KAYSERİ'DE, EVDE SAHTE İÇKİ ÜRETEN 1 KİŞİYE GÖZALTI

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği belirlenen 1 kişi, polis ekiplerince evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yılbaşı öncesi denetimleri sıklaştırdı. Kocasinan'da sahte içki üretildiği bilgisini alan polis ekipleri, eve baskın düzenledi. Sahte içki ürettiği belirlenen ve ismi açıklanmayan 1 kişi, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 100 şişe sahte içki, 60 litre etil alkol, 20 TAPDK bandrolü ve alkol yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Şüphelinin, sahte içkileri yılbaşı akşamı satmaya hazırlandığı öğrenildi.