Kayseri'de, "Evde Hayat Var Sohbetleri" sürüyor AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte, sosyal medya hesabı üzerinden "Evde Hayat Var Sohbetleri"yle vatandaşlara ulaşıyor.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte, sosyal medya hesabı üzerinden "Evde Hayat Var Sohbetleri"yle vatandaşlara ulaşıyor.

Okandan, yaptığı yazılı açklamada, koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bu dönemde, yetkililerin çağrılarına kulak vererek evlerinde kalmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bu süreçte hemşehrileri, teşkilat mensupları ve dava arkadaşlarını da çok özlediklerini belirten Okandan, bu sebeple sosyal medyanın imkanlarını kullanarak canlı yayın yapmaya başladıklarını anlattı.

Her hafta sayıları katlanarak artarken, gelen mesajlar ve arayanların, "bir nebze olsun yüzümüz güldü" demelerinin kendileri için yeterli olduğunu kaydeden Okandan, "Yayınımıza katılarak, bizlere dua ederek gücümüze güç katan tüm hemşerilerime sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu sürecin bir an evvel bitmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA