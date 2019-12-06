Kayseri'de evde çıkan yangında dumandan zehirlenen iki kardeş öldü
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Kayseri'de evde çıkan yangında dumandan zehirlenen iki kardeş öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.

06.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:20
Kayseri'de evde çıkan yangında dumandan zehirlenen iki kardeş öldü

'nin ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen iki kardeş hayatını kaybetti.

Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'de Kader Açıkgöz (22), kızları Zeynep (3) ve Zehra'yı (2) evde bırakarak alışverişe çıktı.

Açıkgöz, bir süre sonra döndüğü evinin dumanla kaplandığını görünce itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, eve giren sağlık ekipleri ise Zeynep ve Zehra'nın dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

İki kardeşin cenazeleri, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olaydan sonra fenalaşan anne Açıkgöz de aynı hastaneye kaldırıldı.

Yangının evdeki elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Kaynak: AA
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