Kayseri'de ev yangını
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Kayseri'de ev yangını

Kayseri'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Kayseri'de ev yangını
08.06.2020 22:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:31

Kayseri'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt mahallesindeki bir inşaatın bekçisi, çevredeki kuru otları temizlemek için otları yaktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler inşaatın yanında bulunan iki katlı müstakil eve yöneldi.

Alevlerin, bahçesindeki keresteleri tutuşturması sonucu Suriyeli ailelerin oturduğu ev, yanmaya başladı.

Evdekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Büyük çapta hasara yol açan yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili şantiye bekçisi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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