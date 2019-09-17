Kayseri'de ev yangını

17.09.2019 17:08

Kayseri'de Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Küçük Mustafa Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın üst katının çocuk odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan 8 kişi kendi imkanları ve itfaiyenin yardımıyla binadan çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Suriyeli aile komşuları tarafından teselli edildi.

Evin çocuk odasında ve mutfağında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA