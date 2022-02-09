Kayseri'de ev ve iş yerlerinden 274 bin lira çalan hırsızlar yakalandı - Haberler
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Kayseri'de ev ve iş yerlerinden 274 bin lira çalan hırsızlar yakalandı

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de ev ve iş yerlerinden 274 bin lira çalan hırsızlar yakalandı

Kayseri'de 4 ikamet ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4 ikamet ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki çeşitli adreslerde bulunan ev ve iş yerlerine girerek maddi değeri 274 bin 500 lira olan gıda, ziynet, silah ve nakdi para hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.Y, L.K, F.G, B.Y, S.F, Ü.G. ve S.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Silah, Güncel, Haberler

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