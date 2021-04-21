Kayseri'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı
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Kayseri'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan bıçaklı kavgayla ilgili 4 sanığın yargılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde satın aldığı evden, oğlu evleneceği için kiracının çıkmasını istediği iddiasıyla 2 taraf arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçakla kavga nedeniyle hakkında dava açılan 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde satın aldığı evden, oğlu evleneceği için kiracının çıkmasını istediği iddiasıyla 2 taraf arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçakla kavga nedeniyle hakkında dava açılan 4 sanık hakim karşısına çıktı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, haklarında "kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "yaralama" suçlarından dava açılan tutuksuz müşteki sanıklar F.A, Y.K, oğulları A.K. ve Y.E.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

F.A, savunmasında, A.K'nin kendisine önce "Oğlum kız kaçırdı, yakında düğünü olacak. Kaldığın evi satın aldım. 15 gün içinde evi boşalt." dediğini, sonrasında bir gün içinde evi boşaltmasını istediğini öne sürdü.

Arkadaşı Y.K'den kiralık ev bulma konusunda kendisine yardım etmesini istediğini anlatan F.A, şunları söyledi:

"Olay akşamı alkollüydüm. Aynı binada oturduğumuz eski ev sahibim, 'Ne diye bunu konuşturuyorsunuz' deyince 8 kişi üstüme geldi. Niyetlerinin kötü olduğunu görünce uzaklaşmak istedim. Yanımda bıçak vardı, kaçmaya çalıştım ancak attıkları bir odun parçasına takılarak düştüm. Karın bölgem ve sırtımdan defalarca bıçaklandım. Parke taşıyla kafama vurdular. Odunla vurdular. Bayıldım. 10 gün yoğun bakımda kaldım. Yaşamam mucize. Kimseyi bıçaklamadım, şikayetçiyim."

Sanık Y.K. ise olay öncesi kız kaçıran oğlu A.K'nin düğünü olacağı için F.A'nın kiracı olduğu evi satın aldığını, bu nedenle de evden çıkmasını istediğini belirtti.

O akşam kendisinin de alkol aldığını kaydeden Y.K, ısrarla görüşmek isteyen F.A'nın yanına gittiğini öne sürdü. Y.K, "Yanına gidince, 'Sen ne atar, gider yapıyorsun' diyerek saçımdan tuttu. Bıçağı boğazıma dayadı. 'Senin kelleni alırım, bıçak jilet gibi keskin.' dedi. Ben de 'Kavga etmeye gelmedim.' dedim. Arkamdan itti, merdivenlerden aşağı düştüm. Çocuklar sese geldi. Sanık küfredip, oğlumu bıçakla kovalamaya başladı. Oğlum A.K. de yolda bir tahta parça alıp kendisini savundu. Ben de yüzüne yumruk attım. Diğerleri de vurdu ancak nasıl bıçaklandığını bilmiyorum." diye konuştu.

A.K. ve Y.E.K. de suçlamaları kabul etmedi. Kendilerini savunduklarını iddia eden sanıklar, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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