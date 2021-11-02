Kayseri'de eşya ve kablo hırsızları suçüstü yakalandı

KAYSERİ'de evlerden eşya ve iletişim firmasına ait kablo çalan 2 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polisleri Kocasinan ilçesinde bir evden 4 bin TL değerinde eşya çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Mobese kameralarından tespit edilen şüpheliler G.K. (41) ve Ş.K (31), iletişim firmasına ait kablo çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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