Kayseri'de eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı
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Kayseri'de eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

Kayseri'de eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de eski nişanlısı tarafından bıçakla yaralanan adam tedavi altına alındı.

Kayseri'de eski nişanlısı tarafından bıçakla yaralanan adam tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, B.T, Talas Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi'nde, eski nişanlısı olduğu öğrenilen A.Y. ile karşılaştı.

Bir süre tartışan taraflar daha sonra kavga etmeye başladı.

A.Y. kavga sırasında aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.Y'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

B.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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