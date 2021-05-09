Eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Kayseri'de eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Kayseri'de eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, F.P, merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de ikamet eden eski eşinin evine gitti. Burada F.P. ile eski karısının arkadaşı M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.P, bıçakla M.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri F.P'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan