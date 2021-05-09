Eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Kayseri'de eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, F.P, merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'de ikamet eden eski eşinin evine gitti. Burada F.P. ile eski karısının arkadaşı M.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.P, bıçakla M.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri F.P'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
Eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
Eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı
Eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Serdar Ortaç Burcu Biricik Nesrin Cavadzade
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eski karısının arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:39:31. #1.14#

title