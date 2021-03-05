Kayseri'de eski karısını öldüren zanlı yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski karısını silahla öldürüp kaçan zanlı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün üç çocuk annesi olan eski karısı Nuran Koçer'i (33) tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan Ş.E'nin (40), Küçük Mustafa Mahallesi'ndeki bir ikamette arkadaşlarının yanında saklandığını tespit etti.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki eve kapısını koçbaşı ile kırarak giren ekipler zanlıyı yakaladı.

Ş.E, bir süre önce ayrıldığı eski karısı Koçer'i, Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak'taki evinde dün tabancayla vurmuş, yaralanan kadın, Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden kadın, bugün Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün