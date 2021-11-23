Kayseri'de eski karısını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de boşandığı arısını tabancayla öldüren sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ş.E, maktul N.K'nin babası S.K. ve 2 kızı, taraf avukatları ile Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Sanık Ş.E. savunmasında, eski eşinin yanına konuşmak amacıyla gittiğini öne sürdü.

Öldürme amacı olmadığını iddia eden Ş.E. şunları kaydetti:

"Zile bastım, kapıyı açan olmadı. Ben de soğuk olduğu için bina içinde bekledim. Silahı, eşimi öldürmek için yanıma almamıştım, öyle bir niyetim yoktu. Kapıya çıktığında beni görünce korktu. 'Hani bana söz vermiştin, yuvamızı kurtaracaktık' dedim. Döndüm, giderken kızımı gördüm. Benim öldürme kastım yoktu. Olsa daha önce yapardım. 21 yıllık evliyim. Bugün kızımın doğum günü. Annesi yok, babası yok, ben yaşasam ne olur. Keşke böyle bir şey olmasaydı."

Duruşmada tanık olarak dinlenen Z.E. de maktulle ilişkisi olduğu iddiasını yalanladı.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.E'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde 4 Mart'ta, evine gelen boşandığı eşi Ş.E. tarafından tabancayla yaralanan 3 çocuk annesi N.K. hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Ş.E. hakkında "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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