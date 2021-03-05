Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
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Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

05.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:50
Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

KAYSERİ'de tartıştığı eski eşi Şükrü Efe (40) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Nuran Koçer (40), son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ'de tartıştığı eski eşi Şükrü Efe (40) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Nuran Koçer (40), son yolculuğuna uğurlandı. Özlem Mızrak, Şükrü Efe'ye 15 gün önce kuzeninin boğazına 'seni öldüreceğim' diyerek bıçak dayadığı gerekçesiyle 6 ay uzaklaştırma tedbiri uygulandığını söyledi.

Şükrü Efe, 15 gün önce boşandığı eski eşi Nuran Koçer ile konuşmak için dün Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Şükrü Efe, çıkan tartışmada 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş ederek öldürdü. Şükrü Efe, olayın ardından kaçtı.

Nuran Koçer için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Sait Koçer ve yakınları katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Sait Koçer, "Kızımın 3 tane yavrusu var. Bu adam benim kızımı öldürdü. 3 çocuk ortada kaldı. Kızımı evde çekip vurdu. Kızım yaşadığı derdi hiç söylemezdi. Kızımı aradığımda hep 'rahatım' diyordu. Torunlarımı iyi olduklarını söylemesi için öğütlüyordu. 'İyiyim' diye diye bu hale geldi" dedi.'HEP TEHDİT EDİYORMUŞ'Özlem Mızrak ise kuzeni Nuran Koçer'in 15 gün önce boşandığını hatırlatarak, "O zaman 'ben seni öldüreceğim' diye boğazına bıçak dayamış. Sonrasında polise gidiyor. 6 ay uzaklaştırma veriyorlar. Dün saat 07.00 sıralarında kuzenimin evine giderek çocuğunun gözünün önünde 5 el ateş ederek öldürdü. Kuzenim ile eski eşi arasında hep kıskançlık vardı. Boşanmıştı; ama 'ben seni öldüreceğim' diye hep tehdit ediyormuş. 1 ay önce de yine bu kişi kuzenimi alıp, ormanlık alana götürerek darbetti. Yine polise giderken 'seni öldürürüm' diyor. Kuzenim 'benim can güvenliğim yok' diye yurtdışında yaşayan ablasını aramış. Ablasına, 'benim can güvenliğim yok çocuklarıma bakar mısınız?' diyor. Sonrasında böyle bir olayı duyunca çok üzüldük" ifadelerini kullandı.Nuran Koçer'in cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Argıncık mezarlığında toprağa verildi. Polis, kaçan Şükrü Efe'nin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
Kayseri'de eski eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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