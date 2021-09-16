Kayseri'de eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi - Haberler
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Kayseri'de eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de boşandığı eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de boşandığı eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ş.E, maktul N.K'nin babası S.K. ve 3 kızı, taraf avukatları ile Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Baba S.K, kızının keyfi olarak vurulduğunu, sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini ve adalet dışında kimseye güvenmediğini söyledi.

Maktulun kızı E.E. ise sanığın en ağır cezayı alması gerektiğini belirtti.

N.K'nin diğer kızı Y.E. de "Arkadaşlarımı anneleri okuldan alıyor. Annem okulumdan beni almaya gelemiyor. Kardeşlerimle yurtta kalmaya mahkum edildik. En ağır cezayı almasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.E'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde 4 Mart'ta, evine gelen boşandığı eşi Ş.E. tarafından tabancayla yaralanan 3 çocuk annesi N.K. hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Ş.E. hakkında "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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