Kayseri'de eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kayseri'de eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 çocuk annesi eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 çocuk annesi eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Gözaltına alınan R.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde kadın kuaförlüğü yapan 35 yaşındaki N.A. ile iş yerine gelen, 9 ay önce boşandığı ve kendisini sürekli rahatsız ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi R.U. arasında dün çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, N.A'yı bıçaklayan R.U. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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