Kayseri'de eski eşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün eski eşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi.

Üç çocuk annesi Nuran Koçer (33) için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Koçer'in naaşı, törenin ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öldürülen kadının babası Sait Koçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 torununun annesiz kaldığını söyledi.

Zanlının en ağır cezayı almasını istediğini belirten Koçer, "Kızım bana gelip gider, yardım eder, yemeğimi getirirdi. 'Kızım, durumun nasıl?' diye sorduğumda 'Baba rahatım.' diyordu. Torunlarımı da öğütlemiş, babama bir zarar gelir, hastalanır diye. İyiyim diye diye bu hale geldi." şeklinde konuştu.

Cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Nuran Koçer, dün Kocatepe Mahallesi 3025 Sokak'taki evine gelen eski eşi Ş.E. tarafından silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün