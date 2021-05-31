KAYSERİ'DE, ESKİ ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE YANGIN
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KAYSERİ'DE, ESKİ ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi binasının kazan dairesinde yangın çıktı.

Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi binasının kazan dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesindeki eski Arkeoloji Müzesi'nde meydana geldi. İçindeki tarihi eserlerin 2 yıl önce Kayseri Kalesi'ne taşındığı eski Arkeoloji Müzesi'nin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Patlama seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 sat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Bina, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ'DE, ESKİ ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE YANGIN
KAYSERİ'DE, ESKİ ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE YANGIN
KAYSERİ'DE, ESKİ ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE YANGIN
KAYSERİ'DE, ESKİ ARKEOLOJİ MÜZESİ'NDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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