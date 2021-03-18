Kayseri'de eski amatör futbol kulübünün 15 kupası çalındı
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Kayseri'de eski amatör futbol kulübünün 15 kupası çalındı

18.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:03
Kayseri'de eski amatör futbol kulübünün 15 kupası çalındı

Kayseri'de eski amatör futbol kulübünün 15 kupası, sergilendiği kahvehaneden çalındı.

Kayseri'de eski amatör futbol kulübünün 15 kupası, sergilendiği kahvehaneden çalındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çalışan Altan Polatlı, iş yerinde sergilenen, eski amatör futbol kulüplerinden Tuna Tayfun Spor'a ait 15 kupanın çalındığını fark ederek polise haber verdi.

Kahvehanede inceleme yaparak delil toplayan ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Polatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalınan kupaların manevi değeri olduğunu belirterek, "Pencereyi kırıp içeri giren hırsızlar kasadaki bozuk paraları almışlar. Benim hırkam vardı onu da almışlar. Kahvehanede tadilat olduğu için kupaları içeride bir odaya almıştık. 16 kupamız vardı. Maddi olarak çok değerli değildi ama manevi değeri çok yüksekti. 1968'lerden kalma kupalar vardı. Hepsini burada sergilerdik. Sadece bir kupa kaldı. Kupaları değerli sandılar ama değil." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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