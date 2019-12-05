Kayseri'de eşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

05.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:30

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Dik, öldürülen Gizem Vural Dik'in annesi müşteki Necla Kılıç ve babası Seyit Vural ile taraf avukatları hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da duruşmaya katıldı.

Sanık Dik savunmasında, severek evlendiği eşi Gizem Vural Dik ile son dönemlerde ekonomik sorunlardan dolayı tartıştıklarını, maktulun sürekli kendisine ve ailesine hakaret ettiğini öne sürdü.

Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirten Dik, şunları söyledi:

"Perşembe günleri beni evden göndermeye çalışırdı. Çıkmazsam kavga çıkarıp kendisi gidiyordu. Olay günü de yeni taşındığımız evimizde koli yüzünden aramızda tartışma çıktı. Hakaret edip beni evden kovmak istedi. Evin bazı ihtiyaçları için satmayı düşündüğüm silahımı aldım. Eşim silahı görünce, 'Beni mi vuracaksın' dedi. Küfretmeye başladı. Sus dedim, susmadı. Belimdeki silahımı alarak önüne attım, 'beni öldür kurtulayım' dedim. Bana, anneme ve kardeşlerime hakaret etmeye devam etti."

İfade verdiği sırada kendi kendine konuşmaya başlayan ve söylediklerini sürekli tekrarlayan sanık, mahkeme başkanının olayın nasıl olduğunu sorması üzerine, "Birden silah patladı." dedi.

Baba Seyit Vural ise olayı görmediğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Vural, "Kızım kendisini çok seviyordu. Mehmet numara yapıyor, kızım kendisini aldatmadı, yalan söylüyor. Eğer aldattıysa gelip boşanma davası açabilirdi. Biricik kızımı öldürdü. Kanunda idam yok ama bu tür insanlar hem devlete hem de millete zarar verir. Onun için ömür boyu hapisten çıkmamasını istiyorum." dedi.

Maktulün annesi Necla Kılıç ise olayı görmediğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eniştesi B.B. de sanık Dik'in olaydan önce kendisine eşi tarafından aldatıldığını söylediğini öne sürerek, "Olayın ardından yanıma geldi. 'Gizem'i vurdum, ne oldu bilmiyorum' dedi. Bana iki cep telefonu ve yazdığı kağıdı verdi. Bunları savcılığa vermemi istedi. Sigara için para istedi, ben de 50 lira verdim. Ondan sonra yanımdan ayrıldı." diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, öldürülen Gizem Vural Dik'e ait cep telefonunun HTS raporunun ilgili kurumdan istenmesine karar vererek duruşmayı 10 Mart 2020'ye erteledi.

Olay

Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'ndaki evlerinde, 9 Ekim'de, Mehmet Dik (32) ile eşi Gizem Vural Dik (27) tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca, eşine tabancayla ateş etmişti.

Çilingir yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Gizem Vural Dik'in yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Olayın ardından kaçan Mehmet Dik ise daha sonra yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Kaynak: AA