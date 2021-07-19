Eşini darbeden koca gözaltına alındı
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Eşini darbeden koca gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde borç yüzenden tartıştığı eşini darbettiği öne sürülen koca yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde borç yüzenden tartıştığı eşini darbettiği öne sürülen koca yakalandı.

İddiaya göre, Uğurevler Mahallesi 247. Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden H.K. (35), borçları nedeniyle tartışmaya başladığı eşi F.K'yi (34) darbetti.

Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Darbedilen 3 çocuk annesi, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli koca gözaltına alınırken, çocuklar da yakınlarına teslim edildi.

Eşini darbeden koca gözaltına alındı
Eşini darbeden koca gözaltına alındı
Eşini darbeden koca gözaltına alındı
Eşini darbeden koca gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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