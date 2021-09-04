Eşi ve çocuklarını rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Kayseri'de uyuşturucu bağımlısı şahıs, eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi benzin döküp yakmaya çalıştı. Olay yerine gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Saldırgan şahıs gözaltına alınırken, darbedildiği öğrenilen şahsın eşi hastaneye kaldırıldı.
Kocasinen ilçesi Argıncık Mahallesi 192. Sokak'ta ağabeyi A.A'nın 3 katlı evinde kalan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen M.A, eşi Z.A. ile 3 kız çocuğunu rehin aldı. M.A'yı ikna edemeyen yakınları, durumu polise bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen ekipler, M.A'nın kapıyı açmaması ve eve benzin dökmesi nedeniyle kapıyı kırarak içeri girdi.
Etkisiz hale getirilen M.A. gözaltına alındı. Darbedilen Z.A. ve çocukları, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya