Kayseri'de "Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı" sergisi açıldı
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Kayseri'de "Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı" sergisi açıldı

Kayseri'de 'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı' sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan "Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı" sergisi Kayseri Kalesi'nde açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan "Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı" sergisi Kayseri Kalesi'nde açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 ayda hazırlanan sergide, 18 farklı el sanatı ve 24 eser yer alıyor.

Kerem ile Aslı'nın hikayesinin anlatıldığı sergide on dört sahne üç boyutlu olarak gösterilecek.

Diaroma sanatının birtakım tekniklerinin de kullanıldığı sergide, tezhip, resim, naht, cam boncuk tasarımı ve seramik gibi birçok sanattan faydalanıldı.

Sergi 10.00-19.00 saatleri arasında Kayseri Kalesi'nde ziyarete açık olacak.

Kayseri'de 'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı' sergisi açıldı
Kayseri'de 'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem ile Aslı' sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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