Kayseri'de "Erciyes Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi

Kayseri'de birçok noktada düzenlenen "Erciyes Huzur Güven Uygulaması" kapsamında hırsızlık vakalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kayseri'de birçok noktada düzenlenen "Erciyes Huzur Güven Uygulaması" kapsamında hırsızlık vakalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının önlenebilmesi, şüphelilerin yakalanabilmesi ile suça konu eşyaların elde edilebilmesine yönelik kent genelinde 41 bölgede uygulama yaptı.

Metruk binalar, şüpheli şahıslar, çalıntı oto ve motosikletleri ile çalıntı eşyaları taşıyabileceği değerlendirilen taşıtlar üzerine yapılan çalışmaya 450 personel katıldı.

Uygulamada 5 bin 672 şahıs ve bin 952 araç sorgulanırken 21 araması bulunan şüpheli yakalandı. Trafik denetiminde 16 araca toplam 10 bin 594 lira ceza kesilirken Kovid-19 karantinasını ihlal eden 2 kişiye de 6 bin 504 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil