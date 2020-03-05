Kayseri'de engelsiz yaşam merkezine spor salonu inşa edilecek

05.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:34

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverler tarafından kente kazandırılacak Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde spor salonu inşa edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı devam eden Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi kompleksi içerisine modern spor salonu da inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, spor salonunun projesinin hazırlandığını belirtti.

Spor salonunun tüm birimleriyle engelli vatandaşların kullanımına uygun tasarlandığını anlatan Büyükkılıç, "Yaklaşık bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak engelsiz spor salonunda kapalı basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sahası, tribün, antrenman salonu, soyunma odaları gibi birimler yer alacak. Kısa süre içinde ihaleye çıkılacak ve yapımına hızla başlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA