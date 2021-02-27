Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
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Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

27.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:45

Kayseri'nin Talas ilçesinde 22 yaşındaki Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 22 yaşındaki Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

Atatürk Bulvarı Kiçiköy Mahallesi'ndeki bir apartmanda kalan Erciyes Üniversitesi Maliye Bölümü 1. sınıf öğrencisi Muhammed Khikamuzain'in yatağında hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Khikamuzain'in cenazesi, incelenmek üzere hastane morguna gönderildi.

Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Endonezyalı üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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