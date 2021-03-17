Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı
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Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı

17.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:14
Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı

KAYSERİ'de, Erciyes Kayak Merkezi'nden aldığı Endonezyalı turistleri Nevşehir'e götürmek üzere yola çıkan midibüsün, kaygan zemin nedeniyle devrilmesi sonucu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, Erciyes Kayak Merkezi'nden aldığı Endonezyalı turistleri Nevşehir'e götürmek üzere yola çıkan midibüsün, kaygan zemin nedeniyle devrilmesi sonucu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönmek üzere, Endonezyalı turist kafilesini taşıyan H.Ö. yönetimindeki 50 ABD 101 plakalı midibüs, Melikgazi ilçesi Erciyes Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü ile 24 Endonezyalı turist yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı
Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı
Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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