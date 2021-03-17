Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı

Kayseri'de Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3'ü ağır 25 yaralı

KAYSERİ'de Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönen Endonezyalı turistleri taşıyan midibüs kaygan zemin nedeniyle devrildi. Kazada, yaralanan 3'ü ağır 25 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Endonezyalı turist kafilesi Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Erciyes Kayak Merkezine geldi. Burada kayak yapan turist kafilesi H.Ö. idaresindeki 50 ABD 101 plakalı midibüse bindi. Nevşehir yoluna seyir halinde olan midibüs Melikgazi ilçesi Erciyes Bulvarında kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, midibüs içinde bulunan sürücü ile 24 Endonezyalı turist yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı