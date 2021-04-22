Kayseri'de endemik "kır navruzu"nun tohumları kayıt altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de endemik "kır navruzu"nun tohumları kayıt altına alındı

Kayseri'de endemik 'kır navruzu'nun tohumları kayıt altına alındı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de yayılış gösteren endemik kır navruzunun (Iris farashae) tohumlarının, türünün devamlılığının sağlanması için kayıt altına alındığı bildirildi.

Kayseri'de yayılış gösteren endemik kır navruzunun (Iris farashae) tohumlarının, türünün devamlılığının sağlanması için kayıt altına alındığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, literatür araştırmaları ve arazi çalışmaları sonucu dünya üzerinde sadece Yahyalı ilçesinde yayılış gösterdiği belirlenen kır navruzu, türün devamlılığının sağlanması için mart ve nisan aylarında düzenli olarak takip ediliyor.

Bitkinin doğal yayılış alanlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği Tür Eylem Planı kapsamında tohum örnekleri, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölümü Tohum Gen Bankasında muhafaza edilmek üzere kayıt altına alındı.

Kır navruzu türünün yerel ve ulusal düzeyde bilinirliğinin arttırılması için hazırlanan bilgilendirme broşürü ve posterler, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Kentteki okullarda verilen doğa ve biyoçeşitlilik eğitimlerinde, "Kayseri'nin endemikleri" başlıklı bölümde kır navruzu türüne de yer verilerek, tür hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Türün yaşam alanında hayvan otlatılmaması ve sahada bulunan maden ocaklarının hafriyatlarının alandan uzak tutulması gerektiği de ilgili kurumlara iletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haberleri... Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından gündeme getirilen iddialara ilişkin açıklama Açıklaması
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
ABD'nin davetiyle 40 ülke liderinin katılacağı İklim Zirvesi başlıyor! Erdoğan'ın konuşacağı oturumu Biden açacak
ABD'nin davetiyle 40 ülke liderinin katılacağı İklim Zirvesi başlıyor! Erdoğan'ın konuşacağı oturumu Biden açacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Toprak Sergen
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de endemik "kır navruzu"nun tohumları kayıt altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:23:13. #1.16#

title