Kayseri'de emanetçiye teslim edilen oto teybinden uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de emanetçiye teslim edilen oto teybinden uyuşturucu çıktı

Kayseri'de emanetçiye teslim edilen oto teybinden uyuşturucu çıktı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de terminalde emanetçiye teslim edilen oto teybinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terminalde emanetçiye teslim edilen oto teybinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucunun oto teybine gizlendiğini ve bir yolcu otobüsüne emanet olarak verildiğini belirleyen ekipler, teybi terminaldeki emanetçiden almaya çalışan zanlıları suçüstü yakaladı. Teybin içerisinde 114 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan F.G. ve Ü.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

sentetik uyuşturucu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title