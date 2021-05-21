Kayseri'de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı
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Kayseri'de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı

Kayseri'de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de vatandaşlar Cuma namazı öncesi Filistin şehitleri için dualar ederken, namaz sonrasında da yağmur duası etti.

Kayseri'de vatandaşlar Cuma namazı öncesi Filistin şehitleri için dualar ederken, namaz sonrasında da yağmur duası etti.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda merkez Hunat Camii'nde kılınan Cuma namazı öncesinde İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven Filistin şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için hatim duası yaptı. Cuma namazının ardından da Hunat Cami İmam Hatibi Hafız Abdullah İslam tarafından cemaat ile birlikte yağmur duası edildi. - KAYSERİ

Kayseri'de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı
Kayseri'de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı
Kayseri'de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı
Kayseri'de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı
Kayseri'de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı
Kayseri'de eller hem Filistin hem de yağmur için duaya kalktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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