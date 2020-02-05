Kayseri'de "Elektronik İhale" konulu seminer düzenlendi

05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:22

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kamu İhale Kurumu tarafından "Elektronik İhale" konulu seminer düzenlendi.



KTO Konferans Salonu'nda gerçekleşen seminerin açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, seminerin, kamu alımlarında rekabet, şeffaflık, etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlanmasına yönelik yapılan çalışmaların daha hızlı yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Dijital çağın gerekliliği olarak zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesinin önemine vurgu yapan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, 2016 yılından bu yana kullanılan e-teklif alınan beyan usulünün kapsamı genişletilerek, e-ihale ile yapılabilir hale gelmiştir. 2020 yılı içerisinde belli tutarın altındaki ihalelerin e-ihale ile yapılmasının zorunlu hale getirilmesi öngörülmektedir. Bu gelişmeler ve düzenlemeler söz konusu konularda eğitim ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu kapsamda Kayseri Ticaret Odası olarak eğitim eksikliklerinizi gidermek amacıyla üyelerimizin ihtiyaç duydukları konularda seminerler düzenliyoruz. Bu kapsamda aramızda bulunan uzmanımıza teşekkür ediyor, seminerimizin hayırlı olmasını diliyoruz."

Seminerde, Kamu İhale Kurumu Eğitim Daire Başkanlığı uzmanı Fatih Mehmet Oflazoğlu tarafından "Elektronik İhale" ve "Elektronik Eksiltme"ye ilişkin bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA