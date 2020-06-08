Kayseri'de Elbaşı-Karadayı sulaması inşaatı çalışmaları sürüyor Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Elbaşı, Karadayı ve Akmescit mahallelerine ait toplam 54 bin 20 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Elbaşı-Karadayı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Elbaşı, Karadayı ve Akmescit mahallelerine ait toplam 54 bin 20 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Elbaşı-Karadayı sulaması inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Bünyan ilçesinde bulunan Elbaşı, Karadayı ve Akmescit mahallelerine ait toplam 54 bin 20 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Elbaşı-Karadayı sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

Fiziki gerçekleşmesi yüzde 13 seviyesinde olan iş kapsamında 71 kilometre CTP, 144 kilometre HDPE olmak üzere toplam 215 kilometre boru döşenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını belirtti.

Yıldız, bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2 bin 430 kişiye istihdam alanı, 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 34 milyon 804 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA