Kayseri'de Elbaşı-Karadayı Sulaması çalışmaları

27.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:06

Kayseri'nin büyük sulama projelerinden olan Bahçelik Projesinin ünitelerinden Elbaşı-Karadayı Sulamasında çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, Kayseri'deki yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyuya kavuşturmaya ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Kayseri'nin en büyük sulama projelerinden olan Bahçelik Projesinin ünitelerinden Elbaşı-Karadayı Sulamasında çalışmalar sürüyor. Sulama projesi tamamlandığında Bünyan'ın Elbaşı, Karadayı ve Akmescit mahallelerinde toplam 54 bin 20 dekar zirai arazi suyla buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, projede CTP boru döşeme işleri ve sanat yapıları imalatlarının devam ettiğini belirterek, "Toplam 54 bin 20 dekar tarım arazisinin basınçlı borulu sistemle sulanacağı projeyle hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Proje tamamlandığında 2019 birim fiyatları ile dekar başı 640 lira gelir artışı ve milli ekonomiye yıllık 31 milyon 130 bin 866 lira katkı sağlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA