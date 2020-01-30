Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede (2)
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Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKayseri'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M. (49) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

30.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:14
Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M. (49) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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