Kayseri'de El-Nusra operasyonunda 2 şüpheli adliyede (2)
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKayseri'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M. (49) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
30.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:14
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kayseri'de, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu Hüseyin H. (31) ve Süleyman Ahmed M. (49) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA