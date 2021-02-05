Kayseri'de El Nusra davası sanığına 7 yıl 9 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kayseri'de El Nusra davası sanığına 7 yıl 9 ay hapis

05.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:16
Kayseri'de El Nusra davası sanığına 7 yıl 9 ay hapis

KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra davasında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Ahmed Bekri E., (25), 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra davasında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Ahmed Bekri E., (25), 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye uyruklu Ahmed Bekri E., geçen yıl 21 Ekim'de polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü El Nusra ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Ahmet Bekri E. nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör  örgütü üyesi olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında hazır bulunan Ahmet Bekri E., tercüman eşliğinde savunma yaptı. Ahmet Bekri E. "Yaptığım paylaşımlar Suriye'de suç değildi. Bilsem paylaşmazdım. El Nusra olduklarını bilmiyordum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Bekri E.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplam 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Okan Buruk Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de El Nusra davası sanığına 7 yıl 9 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:20:37. #1.16#
title