Kayseri'de El Nusra davası sanığına 7 yıl 9 ay hapis

KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra davasında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Ahmed Bekri E., (25), 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye uyruklu Ahmed Bekri E., geçen yıl 21 Ekim'de polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü El Nusra ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Ahmet Bekri E. nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında hazır bulunan Ahmet Bekri E., tercüman eşliğinde savunma yaptı. Ahmet Bekri E. "Yaptığım paylaşımlar Suriye'de suç değildi. Bilsem paylaşmazdım. El Nusra olduklarını bilmiyordum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Bekri E.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplam 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN