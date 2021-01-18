Kayseri'de El Nusra davası sanığına 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra davasında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Muhammed Hac A. (23), 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Suriye uyruklu Muhammed Hac A, geçen yıl 19 Şubat'ta polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü El Nusra ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Muhammed Hac A, nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Muhammed Hac A, karar duruşmasında hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık, "Örgütle hiç bir alakam yok. Savaştan kaçarak geldim. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Muhammed Hac A'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN