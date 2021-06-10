Kayseri'de "Ekoturizm Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

Kayseri'de İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun başkanlığında Ekoturizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kayseri'de İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun başkanlığında Ekoturizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Serdar Sarıçam, turizmciler ve otel yöneticileri katıldı.

Şükrü Dursun, yaptığı konuşmada, doğaya dayalı yeşil turizm olarak nitelendirilen ekoturizm kapsamında, kentteki doğal güzelliklerin tanıtımını yaparken hem çevreyi korumak hem de çevrede yaşayan halkın refahını gözetmek zorunda olduklarını belirtti.

Dursun, "Ekoturizmin amacına uygun sürdürülebilirliğini sağladığımız taktirde hassas olan ekosistemlerin korunmasını, bölge çevresinde ve içerisinde yaşayan halkın sosyoekonomik gelişmesine de katkıda bulunmuş oluruz. İlimizde bulunan yerel kaynakların kullanımını ve tanıtımını en iyi şekilde yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, hayata geçirilecek ve turizme entegre edilecek adımlara yönelik sunum gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin