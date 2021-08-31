Kayseri'de ekmeğe 25 kuruş zam
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Kayseri'de ekmeğe 25 kuruş zam

Kayseri'de ekmeğe 25 kuruş zam
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası, girdi maliyetlerinin artışından dolayı ekmeğe 25 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası, girdi maliyetlerinin artışından dolayı ekmeğe 25 kuruş zam geldiğini duyurdu.

Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından üyelerine yapılan fiyat tarifesi bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Esnafımızın bilgisine; artan girdi maliyetlerinden dolayı 01.09.2021 tarihinde geçerli olmak üzere pismiş 200 gram ekmek 1.75 TL, pişmiş 180 gram pide 1,75 TL, pişmiş 360 gram pide 3.50 TL, pişmiş 120 gram pide sandviç 1.25 TL, lavaş pişmişi 150 gram 1.75 TL, lavaş pişmişi 300 gram 3.50 TL, kıymalı, peynirli gibi 200 gram hamurdan pişirme ücreti 2.50 TL olarak belirlenmiştir. Yeni fiyat tarifesini odamızdan alabilirsiniz. Sağlıklı günler, hayırlı işler dileriz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de ekmeğe 25 kuruş zam - Haberler Ekonomi
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