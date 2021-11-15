Kayseri'de ekim ayında 2 bin 789 konut satıldı - Haberler
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Kayseri'de ekim ayında 2 bin 789 konut satıldı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de ekim ayında 2 bin 789 konut satıldı

Kayseri'de ekim ayında 2 bin 789 adet konutun satıldığı bildirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ekim ayında 2 bin 789 adet konutun satıldığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekim ayı itibarıyla Kayseri'de toplam konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı, bir önceki aya göre de yüzde 11,2 azaldı.

Ekimde 2 bin 789 konutun satıldığı Kayseri, Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 2 pay aldı.

Kentte geçen ay satılan konutlardan 830'u ilk defa satılırken, bin 959'u ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

Öte yandan, ekim ayında Kayseri'de 468 konut da ipotekli satıştan el değiştirdi.

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AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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