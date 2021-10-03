Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Talas ilçesinde ehliyetsiz sürücünün, ailesinden izinsiz aldığı otomobille kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde ehliyetsiz sürücünün, ailesinden izinsiz aldığı otomobille kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Endürlük Caddesi'nde seyreden A.E. idaresindeki 38 YD 939 plakalı otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Y.Y, V.Y, H.A. ve B.A. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün ehliyetsiz olduğu ve otomobili ailesinden izinsiz aldığı öğrenildi.

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücünün izinsiz aldığı otomobille yaptığı kazada 5 kişi yaralandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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