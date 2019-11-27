Kayseri'de "Eğitime ve Girişimciliğe Farklı Bir Bakış Konferansı"

27.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:34

Kayseri'de Tanfer Dinler'in konuşmacı olarak katıldığı "Eğitime ve Girişimciliğe Farklı Bir Bakış Konferansı" düzenlendi.

TEMA Vakfı Kayseri Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Genç TEMA Kulübü'nün düzenlediği, Erciyes Koleji ile ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonlarında düzenlenen "Eğitime ve Girişimciliğe Farklı Bir Bakış Konferansı"na çok sayıda TEMA gönüllüsü katıldı.

Erciyes Koleji Genel Müdürü Erdem Örnek, TEMA Vakfı faaliyetlerini ilgiyle takip ettiklerini, bu tür konferansların öğrencilerin gelişimi ve derslere motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Aynı gün ERÜ İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesinde yapılan ikinci konferansa da yine çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. ERÜ

Genç TEMA Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hamalosmanoğlu'nun açılış konuşmasını

yaptığı konferans büyük ilgi gördü.

Hamalosmanoğlu yaptığı konuşmada duayen yaşam koçu Tanfer

Dinler'in gençlerle buluşmasına vesile oldukları için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



TEMA Vakfı İç Anadolu Bölge Koordinatörü Mehtap Kızılkaya da TEMA genel merkezi olarak

gençlerin çevre bilincini artırmak için bu tür söyleşileri desteklediklerini kaydederek, konferansı



düzenleyenlere teşekkür etti.

TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Öğr. Gör. Abdulkadir Dağlı ise birçok projeyi il olarak hayata geçirdikleri için ilçe gönüllü sorumlularına ve Genç

TEMA öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA