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Kayseri'de eğitime kar engeli

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de eğitime kar engeli

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

İncesu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede 11 Mart'ta taşımalı öğrenciler için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de 11 Mart Cuma günü için izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kayseri, Mart, kar, Güncel, Haberler

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