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Kayseri'de eğitime hayırsever desteği

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de eğitime hayırsever desteği

Erciyes Üniversitesine (ERÜ) hayırsever Mehmet ve Kadriye San tarafından yaptırılacak Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu'nun temeli atıldı.

Erciyes Üniversitesine (ERÜ) hayırsever Mehmet ve Kadriye San tarafından yaptırılacak Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu'nun temeli atıldı.

ERÜ Hukuk Fakültesi yanına inşa edilen Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yükseokulu'nun temel atma töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitenin her bir fakültesinde ve biriminde hayırseverlerin imzası bulunduğunu söyledi.

Yerli aşının geliştirilmesinde de hayırseverlerden büyük destek gördüklerini anlatan Çalış, "Hayırseverlikte bir marka olan ve adeta yarışılan Kayseri'de üniversitemizin hızla büyüyerek ve gelişerek bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin her geçen büyüyüp geliştiğini dile getirdi.

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Onur Korkmaz da 2010 yılından bu yana hukuk fakültesinde eğitim veren yüksekokulun 330 öğrencisi olduğunu aktardı.

Oğlunun adını binaya veren hayırsever Mehmet San ise duygulandığını belirterek kendisine yüksekokul binası yapımında yol gösterenlere teşekkür etti.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulu'nun temeline ilk harç döküldü.

Tören, hayırsever Mehmet San'a plaket ve madalyon takdimiyle sona erdi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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